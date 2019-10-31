Столтенберг виступає в Раді

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Як заявив Столтенберг, НАТО підтримує Україну

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступає у Верховній раді у четвер, 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Столтенберг, НАТО підтримує Україну і закликає РФ припинити підтримувати бойовиків на Донбасі. За його словами, Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму.

"Україна пройшла важкий шлях і ще багато, що їй треба пройти. НАТО її підтримує", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Столтенберг провів спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським.