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Рада зняла недоторканність з Дубневича

Новини » Політика     31.10.2019 - 11:30
Рада зняла недоторканність з Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Рада одобрила подання Рябошапки на Дубневича

Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 та 9 скликання Ярослава Дубневича, передає кореспондент РБК-Україна.

Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа.

Депутати також проголосували за затримання (підтримав 241 парламентарій) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

Фото: голосування по Дубневичу

"Я підтримав клопотання НАБУ і САП про внесення трьох питань: про зняття недоторканності, затримання, і арешт Дубневича", - заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в Раді.

Генпрокурор у ВР заявив, що зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" та його потреби при проведенні державних закупівель.

За словами Рябошапки, Дубневич причетний до схеми розкрадань більше 93 млн гривень в "Укрзалізиці".

РБК-Україна писало, що вчора регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради.

Раніше повідомлялось, що ГПУ готує народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниця".

Додамо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з Дубневича Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради
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