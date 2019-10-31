Фото: Петер Сійярто (kormany.hu)

В угорському уряді заявили, що їхні пропозиції щодо меншин в Закарпатті були враховані

У четвер, 31 жовтня, Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні після того, як днем раніше наклала вето. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, рекомендації угорського комітету щодо нацменшин на Закарпатті були враховані.

"Наші пропозиції були прийняті до уваги в останній момент, тому ми підтримуємо спільну заяву", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні поки не будуть враховані пропозиції щодо угорських меншин, які проживають у Закарпатті. Він також заявив, що меншини в Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою".

Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що угорський уряд намагається створити на території України анклав.

Як повідомляло РБК-Україна, Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він вважав за краще не висловлюватися про Зеленском до знайомства.