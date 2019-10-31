ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дубневичу вручили підозру

Новини » Політика     31.10.2019 - 12:25
Дубневичу вручили підозру
Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Дубневичу вручили підозру після рішення Ради

Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили підозру. Про це він заявив журналістам у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Дубневичу вручили підозру після рішення парламенту щодо зняття з нього депутатської недоторканності.

"Сьогодні мені вручили підозру", - заявив він.

За його словами, підозру вручили в 11:48 у Верховній раді.

"Як вони могли в залі? За залом", - додав він.

Зокрема, у прес-службі генеральної прокуратури повідомили, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про підозру Дубневичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зазначимо, що сьгодні 332 депутати проголосували про зняття з Дубневича депутатської недоторканності, а також за його затримання та арешт.

До цього регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що нардепу вручать підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

Зокрема, Рябошапка готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру подання про зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

Рада зняла недоторканність з Дубневича Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності з Дубневича
Новини України подозрениеДубневич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся