Дания передала ВСУ гаубицы Caesar и детали возможных санкций против РФ: новости за 13 февраля

Война России против Украины: последние новости

Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar

Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба - это борьба Европы", - говорится в сообщении.

Politico узнало, как ЕС может ударить по РФ в новом пакете санкций

На выходных послы ЕС были проинформированы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны.

Как выяснило издание, новые финансовые санкции коснутся четырех российских банков, включая крупнейший частный банк РФ "Альфа-банк". Также ЕС намерен ввести запрет на участие граждан России в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний в Европе, таких как электрические сети или поставщики газа.

Кроме того, в новый пакет включат 130 физлиц и организаций. К ним относятся российские военачальники, официальные лица, журналисты, пропагандирующие на государственных СМИ, а также компании и частные лица в других странах, связанные с агрессией РФ. Вероятно, речь идет о Мали и Иране.

ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнера"

Евросоюз может ввести дополнительные ограничения против частной военной компании "Вагнера" в рамках десятого пакета санкций.

Настаивает на введении санкций против группы "Вагнера", по данным собеседников агентства, Франция.

Как утверждает Bloomberg, представители ЧВК действуют не только на Украине, но и на бывших французских территориях в Центральной Африке и в регионе Сахель.

Резников назвал главные темы девятого "Рамштайна"

Ключевой темой девятой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" станет вопрос авиации. Также партнеры обсудят поставки танков и формирование запаса боеприпасов для Украины.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что отбыл на встречу в формате "Рамштайн", которая пройдет завтра, 14 февраля. По его словам, в повестке дня защита украинского неба, в частности вопросы авиации, и развитие "танковой коалиции".

Новое наступление россиян, возможно, уже началось, - Столтенберг

Новое наступление России в Украине, возможно, уже началось. В НАТО не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин "готовится к миру".

"Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнив, что "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.

По его словам, президент Владимир Путин отправляет "тысячи и тысячи войск", принимая "очень высокий уровень потерь" и принимая "большие потери", но оказывая давление на украинцев.

РФ будет использовать церковь для легитимации войны против Украины

Следует ожидать, что РПЦ может использоваться на международном уровне для легитимации войны против Украины.

По словам координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, она также будет использоваться для поляризации и радикализации западных обществ, в которых работает РПЦ.

"Это типичный метод действий, используемый для гибридных атак против западных стран", - говорится в сообщении.

Первым заместителем министра обороны сможет стать военный

Военнослужащий сможет вступить в должность первого заместителя министра обороны Украины.

В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ №76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

Киев завтра снова будет со светом без отключений, но в "зоне риска" три района

Завтра, 14 февраля, в Киеве не планируется применять плановые отключения света, поскольку Укрэнерго не сформировал лимиты потребления. Но в некоторых районах столицы все же возможны ограничения электроснабжения.

"Уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. А значит, генерационных ограничений у нас практически нет. Согласно сообщениям Минэнерго и "Укрэнерго", сейчас в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все позволяет производить больше электроэнергии", - рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине. Но пока неизвестно, войдут ли в него танки Leopard 2.

"Финляндия еще не приняла окончательного решения по поставке танков Leopard в Украину", - говорится в заявлении главы МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Хаависто добавил, что сейчас идет интенсивная дискуссия по поводу отправки танков в Украину.

"Правительство Финляндии еще не приняло окончательного решения по поставке Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, поэтому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами", - заявил глава МИД.