Резников назвал главные темы девятого "Рамштайна"

Ключевой темой девятой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" станет вопрос авиации. Также партнеры обсудят поставки танков и формирование запаса боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

Глава Минобороны сообщил, что отбыл на встречу в формате "Рамштайн", которая пройдет завтра, 14 февраля. По его словам, на повестке дня защита украинского неба, в частности вопрос авиации, и развитие "танковой коалиции".

Также союзники обсудят:

формирование запаса прочности по боеприпасам;

тренинговые программы для украинской армии;

стабильность поддержки - логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Резников добавил, что накануне встречи провел ряд разговоров с партнерами. По его словам, "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украине нужна сейчас бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Именно эти вопросы могут быть на повестке дня "Рамштайна".

Также секретарь СНБО Алексея Данилова заявил, что на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.

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