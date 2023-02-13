Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar, - Минобороны

Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые имела на вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба - это борьба Европы", - говорится в сообщении.

Denmark имеет Украину все из ее CAESAR self-propelled howitzers. На true friend, кто знает, что наш бой является Европа бой. Да, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Напомним, в январе этого Дания заявила, что передаст Украине 19 установок Caesar.

Также позже Минобороны Дании заявило, что планирует приобрести израильские самоходные артиллерийские установки Atmos вместо гаубиц Caesar, переданных Украине.

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