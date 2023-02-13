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Разведка Норвегии предполагает, что РФ станет более авторитарной и милитаризованной

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Россия, Понедельник 13 февраля 2023 20:09
Разведка Норвегии предполагает, что РФ станет более авторитарной и милитаризованной Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайшие годы РФ может стать еще более авторитарной и милитаризованной страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора Службы внешней разведки Норвегии Ларса Нордрума, которое приводит Barron's.

"Российское государство станет более авторитарным и милитаризованным. Обратной дороги нет", - говорится в заявлении.

Нордрам объяснил, что РФ будет использовать пропаганду для манипулирования общественным мнением и будет строить более тесные связи с другими авторитарными режимами.

"Российские интересы не совместимы с интересами Запада", - добавил заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии.

Напомним, что в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) считают, что угроза со стороны России по отношению к Норвегии является одной из крупнейших.

Ранее сообщалось, что Россия опрокинула стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

Добавим, летом между РФ и Норвегией разгорелся скандал, когда в российской Госдуме захотели пересмотреть границу с Норвегией в Баренцевом море и обвинили Осло в так называемом препятствии поставке продуктов на Шпицберген.

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