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ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнера", - Bloomberg

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Понедельник 13 февраля 2023 17:35
ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнера", - Bloomberg Фото: ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнер" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз может ввести дополнительные ограничения против частной военной компании "Вагнера" в рамках десятого пакета санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Настаивает на введении санкций против группы "Вагнера", по данным собеседников агентства, Франция.

Представители ЧВК действуют не только в Украине, но и на бывших французских территориях в Центральной Африке и в регионе Сахель.

Франция требует включить в черный список значительное количество физических лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". Новые санкции ЕС намерены принять к годовщине начала вторжения РФ в Украину.

Евросоюз в декабре 2021 года ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, связанных с частной военной группой "Вагнера". Совет ЕС утверждал, что группа "Вагнера" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру.

Напомним, что на выходных послы ЕС были проинформированы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны.

Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российского ЧВК "Вагнер".

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