ЕС может ввести новые санкции против ЧВК "Вагнера", - Bloomberg
Евросоюз может ввести дополнительные ограничения против частной военной компании "Вагнера" в рамках десятого пакета санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Настаивает на введении санкций против группы "Вагнера", по данным собеседников агентства, Франция.
Представители ЧВК действуют не только в Украине, но и на бывших французских территориях в Центральной Африке и в регионе Сахель.
Франция требует включить в черный список значительное количество физических лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". Новые санкции ЕС намерены принять к годовщине начала вторжения РФ в Украину.
Евросоюз в декабре 2021 года ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, связанных с частной военной группой "Вагнера". Совет ЕС утверждал, что группа "Вагнера" вербовала, обучала и отправляла частных военных оперативников в зоны конфликтов по всему миру.
Напомним, что на выходных послы ЕС были проинформированы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о том, какие ограничения войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны.
Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российского ЧВК "Вагнер".
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