РФ будет использовать церковь для легитимации войны против Украины, - Польша

Следует ожидать, что РПЦ может использоваться на международном уровне для легитимации войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора специальных служб Польши Станислава Жарина.

По его словам, она также будет использоваться для поляризации и радикализации западных обществ, в которых работает РПЦ.

"Это типичный метод действий, используемый для гибридных атак против западных стран", - говорится в сообщении.

Жарин добавил, что Кирилл долгие годы был функционером российского режима и он человек власти с очень важной функцией. Отмечается, что действия патриарха - это попытка использовать религиозные манипуляции для консолидации общества, попытка представить российский агрессивный империализм как борьбу добра и зла, попытка исказить образ России, которую он представляет как приют нравственных ценностей.

"Симптоматично, что РПЦ недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, которые использовались, чтобы предположить, что православные общины за пределами РФ поддерживают действия России против Украины", - добавил представитель спецслужб Польши.