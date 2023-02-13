ВСУ уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" (видео)

Украинские военные выявили позицию вражеского зенитно-ракетного комплекса "Оса" и уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Был ЗРК "Оса", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть, как оккупанты спрятали свой зенитно-ракетный комплекс, однако украинские бойцы обнаружили его. ВСУ нанесли удар по нему, после чего он загорелся.