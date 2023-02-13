В Мариуполе и возле города была "бавовна", есть попадание по оккупантам, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе и около города вечером раздались взрывы. Есть попадание в расположение россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера около 22:00 в Мариупольский район посетила бавовна. По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя. Известно о попадании в расположение оккупантов в с. Никольское в помещении школы №3", - пишет Андрющенко.

По его словам, час понадобился оккупантам, чтобы придумать "версию со сбитием Точки У", которая никак не соответствует действительности.

"После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации. Какие хорошие новости. ВСУ становятся ближе", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе раздались взрывы.

Также сообщалось, что в Левобережном районе в Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков с БК, пытаясь скрыться от поражения ВСУ.

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