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Россияне понесли значительные потери под Белогоровкой и Кременной, - Гайдай

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Луганская область, Понедельник 13 февраля 2023 19:09
Россияне понесли значительные потери под Белогоровкой и Кременной, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери под Белогоровкой и Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Белогоровке, и вблизи Кременной наши военные дали врагу достойный отпор - оккупанты понесли значительные безвозвратные потери", - говорится в заявлении.

По словам Гайдая, каждый день россияне увеличивают количество наступлений. На Сватовском и Кременском направлениях воюют российские десантники.

"За последние две-три недели на оккупированной части Луганской области произошло много "хлопков", – рассказал глава области.

Также Гайдай сообщил, что из застенков Старобельского района люди выходили с полностью сломанной психикой.

Напомним, что оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Если взять три направления: Сватово, Кременная и Белогоровка, то сейчас горячее всего в Белогоровке и в районе Кременной.

Также мы писали о том, что российские войска несколько дней подряд активно вели атаки на Кременском направлении, где понесли существенные потери.

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