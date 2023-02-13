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Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 08:19
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 13 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 13 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 138 340 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 138340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2290 (+3) ед,
  • РСЗО - 465 (+0) ед,
  • средства ПВО - 234 (+0) ед,
  • самолетов - 296 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+0),
  • крылатые ракеты - 857 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5150 (+2) ед,
  • специальная техника - 217 (+2)

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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