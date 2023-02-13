Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки

По данным на утро понедельника, 13 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 138 340 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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