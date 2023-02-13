Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 13 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)
По данным на утро понедельника, 13 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 138 340 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 138340 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3283 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6492 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2290 (+3) ед,
- РСЗО - 465 (+0) ед,
- средства ПВО - 234 (+0) ед,
- самолетов - 296 (+0) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2007 (+0),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5150 (+2) ед,
- специальная техника - 217 (+2)
Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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