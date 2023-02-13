ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первым заместителем министра обороны сможет стать военный

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 февраля 2023 19:28
Первым заместителем министра обороны сможет стать военный Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащий сможет занять должность первого замминистра обороны Украины.

Как сообщает РБК-Украина , соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ №76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые решения в министерстве. Назначат новых заместителей.

Ранее РБК-Украина писала о том, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство обороны Украины
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне