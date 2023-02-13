Первым заместителем министра обороны сможет стать военный
Военнослужащий сможет занять должность первого замминистра обороны Украины.
Как сообщает РБК-Украина , соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ №76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.
Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал кадровые решения в министерстве. Назначат новых заместителей.
Ранее РБК-Украина писала о том, что журналисты провели расследование, в котором утверждалось о том, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В результате были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд их арестовал.
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