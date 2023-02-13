Первым заместителем министра обороны сможет стать военный

В понедельник, 13 февраля, Зеленский подписал указ №76/2023. Им вносятся изменения в Указы Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020.

Из этого следует, что на должность первого заместителя министра Обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Однако должность может быть замещена только в период действия правового режима военного положения.