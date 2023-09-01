Дальнобойное оружие Украины и мера пресечения для патрульного из Днепра: новости за 31 августа

Вчера, 31 августа 2023 года, президент Владимир Зеленский сообщил об успешном использовании дальнобойного оружия на расстоянии 700 километров. А патрульному полицейскому избрали меру пресечения по делу стрельбы в Днепре.

Война России против Украины: последние новости

Украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 км, - Зеленский

Украинские военные с помощью дальнобойного оружия отечественного производства смогли поразить цель на расстоянии 700 км.

Президент Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя - оборонительные и наступательные действия. Зеленский отметил, что наше движение вперед не останавливается.

В Минстратегпром рассказали о собственном производстве.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров", - написал президент.

Позже СМИ предположили, что речь могла идти о беспилотниках, поскольку другие комплексы поражения пока не столь модернизированы и развиты.

Уже потом Зеленский заявил, что дал задание производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.

Стрельба в Днепре. Патрульному избрали меру пресечения

В Днепре выбирали меру пресечения полицейскому, которая была участником стрельбы 29 августа. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание суда состоялось в четверг, 31 августа. Во время начала рассмотрения дела прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Однако суд не удовлетворил их просьбу - патрульного отправили под круглосуточный домашний арест без ношения ограничительного браслета.

Самого осужденного не было в зале суда по состоянию здоровья, он подключался по видеосвязи.

Стоит заметить, что под зданием суда находилось много людей, которые поддерживали правоохранителя.

В ВСУ подтвердили авиакатастрофу на Донбассе: разбились два украинских Ми-8

В Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно известно о 6 погибших , но эта информация требует уточнения.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, трагедия произошла в Краматорском районе, но в результате чего не известно. Впрочем, есть информация, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку. Это осуществляется для того, чтобы обезопасить себя от возможного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание в воздухе был вражеский истребитель Су-35", - рассказал Евлаш.

При этом он подчеркнул - данные по количеству погибших еще нуждаются в уточнении.

В Британии новый министр обороны: кто получил должность и что он говорил об Украине

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Должностьзанял Грант Шеппс.

Как и ожидалось, Министерство обороны Великобритании возглавил опытный чиновник. Грант Шеппс перед этим занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии, то есть Риши Сунаку придется продолжить правительственные перестановки.

"Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина", - написал новый министр в Twitter.

Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины пройдет в формате офлайн 19 сентября. Союзники Украины встретятся на авиабазе Рамштайна в Германии.

"Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин - ред.) снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сообщили изданию в пресс-службе Военно-Воздушных сил США в Европе.

Отметим, что это будет уже 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Зеленский ответил, когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу.

Президент Владимир Зеленский не исключил, что для окончания войны должен состояться определенный диалог. Однако это произойдет лишь после того, когда "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

При этом Зеленский не допускает никаких прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

"У нас есть очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - пояснил президент.

Аэродром Курска атаковали картонные дроны СБУ. Появилось видео тестирование разработки

Военные контрразведчики СБУ атаковали аэродром в российском Курске ночью 27 августа с помощью картонных дронов.

По информации источников, картонные дроны невидимы для вражеских радаров. Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

Именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики СБУ в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске. Тогда они повредили четыре самолета СУ-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

"Благодаря нестандартным подходам спецов из СБУ теперь у россиян на один страшный сон больше", - добавили источники.

Беларусь получила первую ядерку от РФ, но использовать не сможет, - Буданов

Российская Федерация на днях доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, однако использовать их не получится, ведь в стране была признана полная неготовность к эксплуатации подобного вооружения.

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, что касается ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами", - сказал руководитель ГУР в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Он также сообщил, что уже ознакомился с "довольно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

"Шахтер" узнал соперников в группе Лиги чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24 донецкий "Шахтер" встретится с испанской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

Жеребьевка состоялась вечером 31 августа в Монако. Княжество приняло церемонию после трехлетней паузы.

"Шахтер" перед жеребьевкой попал в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи "горняков" с датским "Копенгагеном", нидерландским ПСВ, белградской "Црвеной Звездой", римским "Лацио", португальской "Брагой", итальянским "Миланом" и австрийским "Зальцбургом".

"Шахтер" оказался в группе H. Там соперниками дончан будут "Барселона", "Порту" и "Антверпен". Первый тур группового этапа запланирован на 19-20 сентября, а финальные противостояния состоятся 12-13 декабря. Расписание матчей "горняков" появится позже.

В прошлом году "Шахтер" попал в квартет с РБ "Лейпциг", шотландским "Селтиком" и мадридским "Реалом". Украинский гранд начал с разгрома немцев и ничьей с "кельтами", но затем потерпел два поражения и финишировал на 3-й строчке. В общем дончане набрали 6 очков.