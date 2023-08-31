Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины пройдет в формате оффлайн 19 сентября. Союзники Украины встретятся на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

"Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин - ред.) снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - сообщили в пресс-службе Военно-Воздушных сил США в Европе.

Отметим, что это будет уже 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Заседания в формате "Рамштайн"

Напомним, что с апреля 2022 года министры обороны десятков стран мира собираются на встречах, где обсуждают предоставление Украине разнообразной помощи, в том числе танков, средств ПВО и другое военной техники.

Последняя встреча в формате "Рамштайна" прошла 18 июля. Тогда приоритетными темами были поставки оружия и оборудования, необходимых для освобождения территории, а также предоставление ПВО, боеприпасов и брони.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.