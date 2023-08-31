Зеленский дал задание производить оружие с дальностью поражения более 700 км

Президент Владимир Зеленский дал задание изготавливать оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

"Селектор с военными и чиновниками. Фронт. Наши наступательные действия. Результаты нашего оружия - нового украинского оружия - 700 километров", - сказал Зеленский.

Больше никаких деталей президент не привел.

Что этому предшествовало

Сегодня стало известно, что президент провел ежедневное селекторное заседание. На нем Минстратегпром рассказал о собственном производстве.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", - написал президент.

Позже СМИ предположили, что речь могла идти о беспилотниках, поскольку другие комплексы поражения пока не столь модернизированы и развиты.