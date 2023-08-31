Российские системы С-300B исчезли с Курильских островов, их перебросили ближе к Украине, - СМИ

РФ вывезла с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы, которые она там установила в 2020 году. Предполагается, что их перебросили ближе к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми провел анализ на основе спутниковых изображений островов Итуруп и Кунашири, сделанных американской космической технологической компанией Maxar Technologies Inc.

Что исчезло с Курильских островов

Он отметил, что на этих островах не наблюдается размещения российских ЗРК, это может означать, что РФ перебрасывает оружие с Дальнего Востока для использования в войне против Украины.

Коидзуми заявил, что он также убежден, что старые танки и артиллерию, которые ранее хранились на военном объекте на Сахалине, отправляют на фронт в Украине.

Какие ЗРК Россия размещала на этих островах

Ракетные подразделения, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4, были дислоцированы в заливе Хитокаппу на Итурупе, известном как залив Касатка в России, и вблизи центрального населенного пункта Кунашира Фурукамаппу, известного в России как Южно-Курильск.

Фото: Острова, где РФ размещала технику (google.com/maps)

В период с середины до конца сентября прошлого года на обоих военных постах были видны многочисленные транспортно-установочные пусковые установки с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.

РФ опрокидывает на войну против Украины не только технику

В Украину также направляются войска с Дальнего Востока. По словам Коидзуми, элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Итуруп и Кунашири погибли после мобилизации.

"Российские военные используют все имеющиеся в их распоряжении вооружения, что является свидетельством их активного участия в войне", - сказал Коидзуми.

Потери России на войне против Украины

Российская армия уже потеряла в нашей стране с начала полномасштабного вторжения около 263 020 солдат.

Также Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о по меньшей мере 15 тысячах военных.

Ранее Bloomberg сообщало, что Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии.