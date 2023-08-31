Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях

Украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка в Запорожской области наши военные имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

скриншот deepstatemap.live

Бахмут

На Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

скриншот deepstatemap.live

Попытки оккупантов

Как отметил Ковалев, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сказал спикер.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Захватчики пытались штурмовать вблизи населенных пунктов Новоегоровка и Белогоровка Луганской области, а также в районе Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 40 боевых столкновений.

скриншот deepstatemap.live

Украина продолжает контрнаступление

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Роботино в Запорожской области.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

Больше о тактическом значении Роботино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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