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Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях

Бахмут, Четверг 31 августа 2023 08:33
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Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях Фото: украинские бойцы продвигаются на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка в Запорожской области наши военные имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях

скриншот deepstatemap.live

Бахмут

На Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях

скриншот deepstatemap.live

Попытки оккупантов

Как отметил Ковалев, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сказал спикер.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Захватчики пытались штурмовать вблизи населенных пунктов Новоегоровка и Белогоровка Луганской области, а также в районе Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 40 боевых столкновений.

Украинские бойцы отбили атаки врага и наступают на двух направлениях

скриншот deepstatemap.live

Украина продолжает контрнаступление

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Роботино в Запорожской области.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

Больше о тактическом значении Роботино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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