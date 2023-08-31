Жительницу Волчанска приговорили к 6 годам за поддержку РФ и работу на оккупантов

Жительницу Харьковской области приговорили к 6 годам заключения из-за сотрудничества с россиянами и поддержки их вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, когда в 2022 году российские войска вошли на территорию Харьковской области – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волчанского городского совета добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами.

Она заняла должность "начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности" в так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

Своими действиями женщина оформляла документацию по российским образцам и призвала украинцев сотрудничать с россиянами.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила в Краматорском российском шпионке. Ею оказалась учительница лицея, которая передавала оккупантам данные о подразделениях ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Также СБУ задержала в Славянске предателя, передающего врагу информацию об ВСУ. Им оказался работник одного из заводов

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