В Британии новый министр обороны: кто получил должность и что он говорил об Украине

Как и ожидалось, Министерство обороны Великобритании возглавил опытный чиновник. Грант Шеппс перед этим занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии, то есть Риши Сунаку придется продолжить правительственные перестановки.

"Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжение поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина", - написал новый министр в Twitter.

Что известно о Шеппсе

Грант Шеппс начал свою политическую карьеру в 2005 году. Он был членом Палаты общин, а в 2012 году стал сопредседателем Консервативной партии. В том же году начал работу в правительстве, став министром Кабинета министров.

За последний год это уже пятое назначение Шеппса на правительственные должности. Он был министром транспорта во время премьерства Бориса Джонсона, затем, меньше недели, занимал должность министра внутренних дел при Лиз Трасс. В правительстве Риши Сунака Шеппс был государственным секретарем по вопросам бизнеса и возглавлял энергетику.

Отношение к Украине

Новый министр обороны Грант Шеппс, как и его предшественник, поддерживает Украину и осуждает захватническую агрессию России. Весной 2022 года он заявил, что принял у себя дома семью украинских беженцев.

Недавно, 25 августа, Шеппс посетил Украину. Он назвал украинцев сильной нацией, которая идет вперед, несмотря на российские атаки.

"Наша поддержка Украины непоколебима перед варварским вторжением Путина - Великобритания продолжает поддерживать Украину, пока она отражает российские атаки и восстанавливает свою страну", - заявлял он.

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression...



And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks pic.twitter.com/tB50EuciyJ