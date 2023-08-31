Российская ПВО не смогла справиться с крупнейшей атакой дронов, - британская разведка

В ночь 30 августа по России было нанесено до пяти отдельных ударов дронами-камикадзе, что стало крупнейшей атакой на Россию с начала войны. Российская ПВО испытывает трудности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, взрывы были зафиксированы в Москве, Брянске и Рязани, а также на авиабазе в Пскове недалеко от границы с Эстонией. В результате атаки на Псков, вероятно, было повреждено несколько российских военно-транспортных самолетов. Всего в августе 2023 года по России было нанесено 25 отдельных атакам дронов-камикадзе.

По данным британской разведки, многие из этих БПЛА достигли своих целей, что, вероятно, означает, что российская ПВО испытывает трудности с их обнаружением и уничтожением.

При этом Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим атакам. Предыдущие удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по территории России. Однако недавние удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что БПЛА имеют значительную дальность действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение, говорится в сводке.

"Вполне вероятно, что России придется рассмотреть возможность установки дополнительных систем ПВО на аэродромы, которые, по ее мнению, подвергаются риску атак БПЛА", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по территории России

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, удары по Пскову говорят о том, что война все больше перемещается на территорию страны-террориста и этот процесс необратим.

Отметим, беспилотники атакуют на территории России исключительно военные цели - аэродромы, заводы и центры управления.