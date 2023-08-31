Ликвидировали всю роту. Оккупант рассказал о потерях РФ на фронте (перехват)

Военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, его бригаду вывели с линии фронта возле Сватово, однако там осталась рота. Именно она была ликвидирована. При этом россиянин считает, что его товарищи сами виноваты, так как употребляли алкоголь.

"Нашу 27-ю бригаду вывели, но не всех сразу...осталась одна рота...они просто расслабились. Наверняка набухались и пробали", - говорит он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга российского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

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