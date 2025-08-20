ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

COVID-19 наступает? В Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина

Среда 20 августа 2025 10:06
UA EN RU
COVID-19 наступает? В Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина В Украине увеличивается количество больных коронавирусом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет. Однако подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Грозит ли украинцам новая пандемия

"По COVID сейчас имеем рост", - признал чиновник.

В то же время он отметил, что эксперты не видят "ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют".

"Рост - такой, как был и в предыдущем году. Но это - предэпидсезонный", - поделился Ляшко.

Он объяснил: "Вопрос в том, что острые респираторные вирусные заболевания, в том числе коронавирус, сложные по течению". Особенно если заниматься самолечением или если человек находится в группе риска.

"Поэтому мы всегда говорим, что пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с сахарным диабетом - это группа риска для острых респираторных вирусных инфекций", - подчеркнул министр.

Хватает ли в больницах мест для больных

Согласно информации Ляшко, "сегодня в стационаре места есть".

"Мы не видим перезагрузки инфекционных отделений. Поэтому процесс контролируемый", - сообщил он.

При этом министр здравоохранения напомнил, что "каждый должен позаботиться о своем здоровье в тот момент, когда это крайне необходимо".

"Не нужно лечиться самостоятельно или по рекомендациям соседа. Есть семейный врач. Это - первоисточник "входа", с которым вы должны проконсультироваться и определить тактику лечения. Или амбулаторно, или стационарно", - объяснил эксперт.

Могут ли в Украине ввести карантин

На вопрос, может ли ситуация в Украине с коронавирусом дойти до карантинных ограничений, Ляшко ответил: "Сейчас мы этого не видим".

"Но в любой эпидсезон мы к этому должны готовиться. Для этого и работает система эпиднадзора, которая смотрит на ситуации", - признал чиновник.

Он отметил также, что прошлый год Украина прошла "с определенными противоэпидемическими ограничениями для определенных организованных коллективов".

"Это, в первую очередь, школы и детские сады", - уточнил министр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus.

Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

Несколько позже и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко поделился, что за последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 случаев COVID-19 (что втрое больше, чем неделей ранее).

В то же время эти показатели существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

Между тем в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.

Читайте также, что известно о другом высокозаразном "варианте" коронавируса - Nimbus, который активно распространяется по миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус Пандемия коронавируса Медицинская помощь Болезни
Новости
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме