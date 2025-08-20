COVID-19 наступает? В Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина

Количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет. Однако подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Грозит ли украинцам новая пандемия

"По COVID сейчас имеем рост", - признал чиновник.

В то же время он отметил, что эксперты не видят "ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют".

"Рост - такой, как был и в предыдущем году. Но это - предэпидсезонный", - поделился Ляшко.

Он объяснил: "Вопрос в том, что острые респираторные вирусные заболевания, в том числе коронавирус, сложные по течению". Особенно если заниматься самолечением или если человек находится в группе риска.

"Поэтому мы всегда говорим, что пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с сахарным диабетом - это группа риска для острых респираторных вирусных инфекций", - подчеркнул министр.

Хватает ли в больницах мест для больных

Согласно информации Ляшко, "сегодня в стационаре места есть".

"Мы не видим перезагрузки инфекционных отделений. Поэтому процесс контролируемый", - сообщил он.

При этом министр здравоохранения напомнил, что "каждый должен позаботиться о своем здоровье в тот момент, когда это крайне необходимо".

"Не нужно лечиться самостоятельно или по рекомендациям соседа. Есть семейный врач. Это - первоисточник "входа", с которым вы должны проконсультироваться и определить тактику лечения. Или амбулаторно, или стационарно", - объяснил эксперт.

Могут ли в Украине ввести карантин

На вопрос, может ли ситуация в Украине с коронавирусом дойти до карантинных ограничений, Ляшко ответил: "Сейчас мы этого не видим".

"Но в любой эпидсезон мы к этому должны готовиться. Для этого и работает система эпиднадзора, которая смотрит на ситуации", - признал чиновник.

Он отметил также, что прошлый год Украина прошла "с определенными противоэпидемическими ограничениями для определенных организованных коллективов".

"Это, в первую очередь, школы и детские сады", - уточнил министр.