В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограничения

В некоторых медицинских учреждениях Одессы вводят карантинные ограничения - в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Одесской областной клинической больницы в Facebook.

"Они введены для защиты пациентов, новорожденных и медицинского персонала", - объяснили в учреждении здравоохранения.

Речь идет о введении в этих медицинских учреждениях следующих карантинных мероприятий:

Украинцам рассказали, что в связи с распространением COVID-19 карантинные режимы вводятся:

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus.

Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

Читайте также, что известно о другом высокозаразном "варианте" коронавируса - Nimbus, который активно распространяется по миру.