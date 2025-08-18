ua en ru
В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограничения

Понедельник 18 августа 2025 16:12
В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограничения В некоторых медучреждениях Одессы вводят карантинные ограничения (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых медицинских учреждениях Одессы вводят карантинные ограничения - в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Одесской областной клинической больницы в Facebook.

Где именно и какие карантинные ограничения вводят

Украинцам рассказали, что в связи с распространением COVID-19 карантинные режимы вводятся:

  • в Одесской областной клинической больнице;
  • в Одесском областном перинатальном центре.

Речь идет о введении в этих медицинских учреждениях следующих карантинных мероприятий:

  • ограничение посещений пациентов;
  • усиленный санитарно-эпидемический контроль;
  • доступ в отделение - только для медицинского персонала и пациентов.

В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограниченияКакие карантинные ограничения вводят в больницах (инфографика: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

Граждан попросили отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием.

"Они введены для защиты пациентов, новорожденных и медицинского персонала", - объяснили в учреждении здравоохранения.

В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограниченияПричины введения карантинных ограничений (инфографика: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

В заключение украинцев призвали:

  • быть внимательными к своему здоровью;
  • придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

В больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограниченияВ больницах Одессы вводят карантин из-за COVID-19: где именно и какие ограниченияПубликация больницы (скриншот: facebook.com/Одеська Обласна Клінічна Лікарня)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus.

Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

Читайте также, что известно о другом высокозаразном "варианте" коронавируса - Nimbus, который активно распространяется по миру.

Одесса Карантин Коронавирус Эпидемия Медицинская помощь Болезни Больницы
