В Украине новая вспышка COVID-19: Голубовская - о симптомах Stratus и надо ли волноваться

В Украине резко растет заболеваемость COVID-19. Уже в семи областях и в Киеве медики подтвердили случаи выявления нового субварианта коронавирусной инфекции Stratus. Также в мире циркулирует субвариант Nimbus, которого в Украине пока что нет.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала для РБК-Украина ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и объяснила, почему нельзя медлить с лечением.

Stratus - это не новый штамм, а субвариант Омикрона

Ряд СМИ называет Stratus новым штаммом, впрочем, говорит эксперт, это некорректно.

"Stratus - это рекомбинантный субвариант штамма Омикрон, возникший в результате обмена генетическим материалом между субвариантами LF.7 и LP.8.1.2. Этот процесс у вируса является постоянным. Вариант является высокоинфекционным и быстро распространяется", - отметила Ольга Голубовская.

Опаснее ли Stratus других субвариантов?

По словам врача, этот субвариант не представляет глобальной угрозы, и его классифицируют как "вариант под наблюдением". Однако заболеваемость стремительно растет.

"Кстати, тестируется он неплохо. То есть положительный результат мы получаем достаточно часто. Ранее распространенными были ситуации, когда человек имел явную клиническую картину коронавирусной инфекции, а результат теста был при этом отрицательным. Впрочем, и сейчас отрицательный результат не исключает диагноз", - рассказала специалист.

Что делать, если заболели?

"Людям надо напомнить: если есть симптомы, надо сделать тест. Если результат положительный, обязательной является противовирусная терапия, которая у нас есть и доступна", - отметила эксперт.

Но принимать противовирусные препараты нужно не через три дня (потому что "было не очень плохо"), а сразу после появления симптомов.

"Если заметили прогрессирование симптомов, не сидите дома - обращайтесь к врачам", - добавила она.

Голубовская отметила, что симптомами нового субварианта SARS-CoV-2 Stratus являются:

охриплость голоса

кашель

повышенная температура тела

слабость

головная боль

Надо ли волноваться из-за Stratus?

"Хотя летальность от Омикрона в целом снизилась, его субварианты, как лакмусовая бумажка, выявляют и декомпенсируют всю патологию, которая есть у человека. Поэтому восстановиться после заболевания бывает очень сложно, и этот процесс может длиться месяцами. Особенно это касается тех, кто переносит болезнь "на ногах", - отметила врач.

По ее словам, нельзя игнорировать заболевание, даже если его течение кажется легким.

"Рентгенологические изменения сейчас часто не соответствуют клинической картине, то есть даже при незначительных симптомах мы наблюдаем достаточно выраженные изменения в легких", - отметила эксперт.