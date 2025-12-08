Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря будет находится с визитом в Лондоне. Он проведет ряд встреч, а затем посетит Брюссель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера главы государства Сергея Никифорова для журналистов.

Так, в Лондоне президент встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Запланирован совместный видеозвонок с лидерами ЕС, европейских стран и генсеком НАТО. Ожидаются совместные заявления для СМИ.

В столицу Соединенного Королевства также должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров.

Из Лондона Президент отправится в Брюссель. Вечером состоится его встреча "с глазу на глаз" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также трехсторонние переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мирный план по Украине

Напомним, что 2 декабря американские участники мирных переговоров Стив Уиткофф посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед поездкой они имели консультации с украинской стороной.

По словам россиян, конкретные формулировки американских предложений не рассматривали, но стороны говорили о содержании документов и вопросе территорий.

РФ также утверждает, что кроме базового мирного плана на 27 пунктов, Вашингтон передал Москве еще четыре дополнительных документа по возможному урегулированию войны.

При этом компромисса по плану сейчас нет: часть пунктов США устраивает Москву, другие российская сторона критикует.

Добавим, 5 декабря состоялась уже шестая за две недели встреча представителей Украины и США - на ней обсудили итоги поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию.