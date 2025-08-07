ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19: в чем причина

Четверг 07 августа 2025 20:39
UA EN RU
В Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19: в чем причина Фото: в Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве за месяц более чем в четыре раза увеличилось количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения КГГА.

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и тому подобное.

В ведомстве также обратили внимание на то, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в убежищах.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие - это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", - предостерегли в пресс-службе.

В Департаменте советуют горожанам не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро - один из самых эффективных способов профилактики вируса.

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19:

  • не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах и надевайте ее без всяких официальных распоряжений и решений. Здоровье человека - его зона ответственности.
  • регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
  • оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

COVID-19

Напомним, в Полтавской области зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus. Сейчас в мире доля этого варианта COVID-19 за месяц выросла с 7,4% до 22,7%.

Ранее эксперты рассказали о главном симптоме нового заразного COVID, который распространяется по миру. По словам медиков, новый штамм может вызвать вспышку в сезон отпусков.

Читайте также о ситуации с COVID-19 и угрозе новых штаммов в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев COVID Коронавирус
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики