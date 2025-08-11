COVID-19 возвращается? Какая ситуация в больницах Киева и где снова просят носить маски

В Киеве фиксируют все больше случаев заболевания коронавирусом. Некоторые из граждан попадают даже в столичные стационары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентины Гинзбург в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Сколько больных с COVID-19 госпитализировали в Киеве

Согласно информации эксперта, по состоянию на утро понедельника, 11 августа, в столичные стационары с COVID-19 госпитализированы уже 89 пациентов.

Среди них - 28 детей и 12 беременных. При этом за сутки поступило 19 человек.

"Если брать аналогичную информацию за прошлый понедельник (4 августа), то поступило 9 пациентов за сутки. Поэтому мы констатируем о том, что увеличивается количество госпитализированных. В том числе - количество среди них в тяжелом состоянии", - поделилась Гинзбург.

Кто попадает в стационар и находится в зоне риска

"Если мы говорим о стационарном лечении, то в нем, безусловно, нуждаются те пациенты (уже поступают), которые находятся под врачебным наблюдением... И которые в этом нуждаются, которые - кислородозависимые", - объяснила специалист.

В то же время она отметила, что болеют и люди, которые лечатся амбулаторно. Следовательно, они также "распространяют эту инфекцию".

В зоне риска при этом, "как и обычно": дети, беременные, пожилые люди и люди, которые имеют соматические заболевания.

Где специалисты советуют носить маски в первую очередь

Гинзбург напомнила, что COVID-19 - вирусная инфекция. При этом любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, несет за собой насморк, головную боль, кашель. В том числе - охриплость

"Хочу сказать, что это - не новый симптом. Это было уже и в конце 2024 года и в начале 2025 года. Поэтому мы должны помнить: заболел - сиди дома, не распространяй инфекцию", - подчеркнула представитель КГГА.

По ее словам, украинцы могут себя защитить "только каждый сам" - минимизировать как инфицирование, так и осложнения от COVID-19.

Именно поэтому гражданам советуют использовать маски, особенно в местах скопления людей.

"Если вы видите большое количество людей - нужно надеть маску (ведь никто не застрахован от того, что рядом не будет человека, который сможет инфицировать других, - Ред.)", - отметила Гинзбург.

Она объяснила, что "больного с легким течением заболевания или на стадии выздоровления трудно идентифицировать, ведь симптомы (кашель насморк) почти не заметны, при этом вирус выделяется и инфицирует окружающих".

"Мы видим в стационарных учреждениях: симптомов уже нет, но он (пациент, - Ред.) еще опасен. То есть вирус выделяется, и он может инфицировать других", - добавила директор Департамента здравоохранения КГГА.

Можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни

Исходя из информации Гинзбург, ситуация, которая наблюдается сейчас в Киеве - "абсолютно сезонная".

"Перед сентябрем увеличивается количество возвращений миграционных... С мероприятий, с отдыха, люди приезжают из других стран. И самое главное - что мы не соблюдаем элементарные меры безопасности... Приоритет у каждого - это война, это прилеты. И мы забываем о защите (от болезней, - Ред.)", - рассказала она.

Кроме того, эксперт посоветовала, не ждать, "как пишут в социальных сетях, карантина или вспышки" - вместо этого следить за собственным здоровьем и защищать себя уже сейчас, самостоятельно.

Представительница КГГА добавила, что людям, которые чувствуют признаки заболевания, обязательно нужно обратиться к своему врачу (с которым заключена декларация) - чтобы "своевременно предупредить, в том числе осложнения".

"Потому что, к большому сожалению... есть и летальные случаи - именно от пневмонии. Которая является осложнением любой вирусной инфекции. Не только COVID", - признала Гинзбург.

В завершение она подчеркнула, что уровень заболеваемости в Киеве - это не вспышка.

"Это - увеличение заболеваемости. И мы должны обратить на это внимание киевлян. И я не думаю, что это только в городе Киеве", - подытожила специалист.