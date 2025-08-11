ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

COVID-19 возвращается? Какая ситуация в больницах Киева и где снова просят носить маски

Понедельник 11 августа 2025 15:08
UA EN RU
COVID-19 возвращается? Какая ситуация в больницах Киева и где снова просят носить маски В Киеве растет количество больных COVID-19 (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве фиксируют все больше случаев заболевания коронавирусом. Некоторые из граждан попадают даже в столичные стационары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентины Гинзбург в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Сколько больных с COVID-19 госпитализировали в Киеве

Согласно информации эксперта, по состоянию на утро понедельника, 11 августа, в столичные стационары с COVID-19 госпитализированы уже 89 пациентов.

Среди них - 28 детей и 12 беременных. При этом за сутки поступило 19 человек.

"Если брать аналогичную информацию за прошлый понедельник (4 августа), то поступило 9 пациентов за сутки. Поэтому мы констатируем о том, что увеличивается количество госпитализированных. В том числе - количество среди них в тяжелом состоянии", - поделилась Гинзбург.

Кто попадает в стационар и находится в зоне риска

"Если мы говорим о стационарном лечении, то в нем, безусловно, нуждаются те пациенты (уже поступают), которые находятся под врачебным наблюдением... И которые в этом нуждаются, которые - кислородозависимые", - объяснила специалист.

В то же время она отметила, что болеют и люди, которые лечатся амбулаторно. Следовательно, они также "распространяют эту инфекцию".

В зоне риска при этом, "как и обычно": дети, беременные, пожилые люди и люди, которые имеют соматические заболевания.

Где специалисты советуют носить маски в первую очередь

Гинзбург напомнила, что COVID-19 - вирусная инфекция. При этом любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, несет за собой насморк, головную боль, кашель. В том числе - охриплость

"Хочу сказать, что это - не новый симптом. Это было уже и в конце 2024 года и в начале 2025 года. Поэтому мы должны помнить: заболел - сиди дома, не распространяй инфекцию", - подчеркнула представитель КГГА.

По ее словам, украинцы могут себя защитить "только каждый сам" - минимизировать как инфицирование, так и осложнения от COVID-19.

Именно поэтому гражданам советуют использовать маски, особенно в местах скопления людей.

"Если вы видите большое количество людей - нужно надеть маску (ведь никто не застрахован от того, что рядом не будет человека, который сможет инфицировать других, - Ред.)", - отметила Гинзбург.

Она объяснила, что "больного с легким течением заболевания или на стадии выздоровления трудно идентифицировать, ведь симптомы (кашель насморк) почти не заметны, при этом вирус выделяется и инфицирует окружающих".

"Мы видим в стационарных учреждениях: симптомов уже нет, но он (пациент, - Ред.) еще опасен. То есть вирус выделяется, и он может инфицировать других", - добавила директор Департамента здравоохранения КГГА.

Можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни

Исходя из информации Гинзбург, ситуация, которая наблюдается сейчас в Киеве - "абсолютно сезонная".

"Перед сентябрем увеличивается количество возвращений миграционных... С мероприятий, с отдыха, люди приезжают из других стран. И самое главное - что мы не соблюдаем элементарные меры безопасности... Приоритет у каждого - это война, это прилеты. И мы забываем о защите (от болезней, - Ред.)", - рассказала она.

Кроме того, эксперт посоветовала, не ждать, "как пишут в социальных сетях, карантина или вспышки" - вместо этого следить за собственным здоровьем и защищать себя уже сейчас, самостоятельно.

Представительница КГГА добавила, что людям, которые чувствуют признаки заболевания, обязательно нужно обратиться к своему врачу (с которым заключена декларация) - чтобы "своевременно предупредить, в том числе осложнения".

"Потому что, к большому сожалению... есть и летальные случаи - именно от пневмонии. Которая является осложнением любой вирусной инфекции. Не только COVID", - признала Гинзбург.

В завершение она подчеркнула, что уровень заболеваемости в Киеве - это не вспышка.

"Это - увеличение заболеваемости. И мы должны обратить на это внимание киевлян. И я не думаю, что это только в городе Киеве", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих штаммов коронавируса в мире является Stratus. Согласно имеющимся данным, новый штамм демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание новым штаммом коронавируса Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Читайте также, что известно о другом высокозаразном штамме коронавируса - Nimbus, который активно распространяется по миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев COVID Коронавирус Медицинская помощь Болезни
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН