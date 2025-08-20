COVID-19 наступає? У МОЗ пояснили ризики й чи варто боятися карантину
Кількість людей, які хворіють на COVID-19 в Україні, зростає. Проте подібна ситуація спостерігалась і минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Чи загрожує українцям нова пандемія
"По COVID зараз маємо зростання", - визнав посадовець.
Водночас він зауважив, що експерти не бачать "ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють".
"Зростання - таке, як було і попереднього року. Але це - передепідсезонне", - поділився Ляшко.
Він пояснив: "Питання в тому, що гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі коронавірус, складні за перебігом". Особливо якщо займатися самолікуванням або якщо людина перебуває у групі ризику.
"Тому ми завжди кажемо, що люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом - це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій", - наголосив міністр.
Чи вистачає в лікарнях місць для хворих
Згідно з інформацією Ляшка, "сьогодні в стаціонарі місця є".
"Ми не бачимо перезавантаження інфекційних відділень. Тому процес контрольований", - повідомив він.
При цьому міністр охорони здоров'я нагадав, що "кожен повинен потурбуватися про своє здоров'я у той момент, коли це вкрай необхідно".
"Не потрібно лікуватися самостійно або за рекомендаціями сусіда. Є сімейний лікар. Це - першоджерело "входу", з яким ви повинні проконсультуватись і визначити тактику лікування. Чи амбулаторно, чи стаціонарно", - пояснив експерт.
Чи можуть в Україні запровадити карантин
На запитання, чи може ;ситуація в Україні з коронавірусом дійти до карантинних обмежень, Ляшко відповів: "Наразі ми цього не бачимо".
"Але в будь-який епідсезон ми до цього повинні готуватися. Для цього і працює система епіднагляду, яка дивиться на ситуації", - визнав посадовець.
Він зауважив також, що минулий рік Україна пройшла "з певними протиепідемічними обмеженнями для певних організованих колективів".
"Це, в першу чергу, школи та дитячі садочки", - уточнив міністр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нині одним із кількох домінуючих "варіантів" коронавірусу у світі є Stratus.
Згідно з наявними даними, цей рекомбінантний субваріант штаму Omicron демонструє підвищену здатність до поширення.
При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.
Станом на п'ятницю, 8 серпня, медики підтвердили захворювання на Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.
Тим часом директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чи можна сказати, що у Києві - "спалах" хвороби, і де спеціалісти радять носити маски.
Дещо згодом в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко поділився, що за останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 випадків COVID-19 (що втричі більше, ніж тижнем раніше).
Водночас ці показники - суттєво нижчі від минулорічних, коли щотижня реєстрували до 15 тисяч хворих.
Тим часом у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.
Читайте також, що відомо про інший високозаразний "варіант" коронавірусу - Nimbus, який активно шириться світом.