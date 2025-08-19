В Украине за неделю втрое выросло количество случаев COVID-19: выявлены новые штаммы

За последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 случаев COVID-19, что втрое больше, чем неделей ранее. В то же время эти показатели существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

РБК-Украина сообщает, что об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

Почему растет заболеваемость

По словам Даниленко, главными факторами являются снижение уровня иммунитета, активные путешествия и миграция, несоблюдение мер безопасности, а также появление новых штаммов вируса. В Украине уже зарегистрированы случаи Stratus и два случая Nimbus.

"Новые варианты распространяются быстрее, но не вызывают более тяжелого течения болезни. Симптомы в основном напоминают классический COVID-19 и ограничиваются верхними дыхательными путями. У людей могут возникать боль в горле, сиплость голоса", - пояснил он.

Также и.о. руководителя ЦОС отмечает, что новые штаммы коронавируса легче распространяются среди детей и молодежи в виде бессимптомных форм. Именно это способствует тому, что количество больных растет.

Рекомендации медиков

Специалист призвал украинцев оставаться дома при появлении первых симптомов, не заниматься самолечением и обращаться к врачам. Также он советует соблюдать базовые меры безопасности - носить маски в местах скопления людей, дезинфицировать руки и поверхности, а также делать вакцинацию.

Даниленко отмечает, что имеющиеся в Украине вакцины против коронавируса являются действенными и против новых штаммов заболевания, которые сейчас распространяются в нашей стране.