Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу: что меняется

По словам Свириденко, правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - добавила премьер.

Глава правительства уточнила, что такое решение касается и тех граждан, которые оказались за границей.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко сообщил, что цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины.

Что предшествовало изменениям

12 августа 2025 года во время встречи с участниками Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству вместе с военным командованием проработать упрощение пересечения государственной границы для украинцев от 18 до 22 лет.

По словам главы государства, это "поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в Украине - прежде всего в учебе".

Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о работе над данной инициативой. Она заявила, что решение будет приниматься на уровне Кабмина и не потребует законодательных изменений.

Следует отметить, что на днях в Верховную Раду внесли законопроект №13685, содержащий положение о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет. Документом предлагается сохранить ограничения для тех, кому в этом или в следующем году исполняется 25 лет.

Один из инициаторов законопроекта - народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказывал в комментарии РБК-Украина, что проект касается именно озвученной ранее инициативы Зеленского.

Он объяснял, что по закону о мобилизации мужчины до 25 лет не подлежат призыву. Поэтому по сути возникла коллизия: те, кто выехал до 18 лет, не возвращаются в Украину, потому что потеряют возможность выезда снова, а другие - не могут выехать даже на учебу. Чтобы снять эти ограничения, было предложено разрешить свободный выезд для мужчин данной возрастной категории.

Добавим, что еще в июле 2025 года в Верховной Раде поднимали вопрос о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Тогда глава парламента Руслан Стефанчук отмечал, что граждане в данной возрастной категории не подлежат мобилизации, однако в то же время ограничены в реализации ряда своих прав. Именно поэтому, по его словам, необходимо было наработать механизм, который позволит обеспечить им такую возможность.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что 24 февраля 2022 года в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

В рамках этого правового режима большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения.

Категории, которым разрешен выезд:

лица моложе 18 лет и старше 60 лет - без ограничений;

люди с инвалидностью и их сопровождающие - при наличии документов;

родители или опекуны детей с инвалидностью - при условии подтверждения;

лица, ухаживающие за больными родственниками или работающие в стационарных учреждениях ухода - при наличии актов и приказов;

военнообязанные с отсрочкой или признанные непригодными по состоянию здоровья - с соответствующим решением ТЦК;

работники критически важных сфер (транспорт, медиа, культура и т.д.) - по согласованию МКСК;

моряки, курсанты и студенты-практиканты - по контрактам или официальным письмам от судовладельцев.

То есть для выезда необходимо иметь загранпаспорт, военно-учетные документы, а также официальные справки или письма от государственных органов или работодателей - в зависимости от оснований для выезда.