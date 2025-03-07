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В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу

Украина, Пятница 07 марта 2025 14:10
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В Украине расширили перечень военнообязанных, которые могут выезжать за границу Фото: Перечень лиц, которые могут выезжать за границу, расширен (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Право выезжать за границу во время военного положения получили некоторые категории военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Депутат обнародовал документ, по которому для пересечения границы в любом случае нужна справка об отсрочке. Право пересекать выезжать за границу получили следующие категории:

  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники-военнослужащие (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести войны с 2014 года,
  • члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный. неполнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Напомним, во время войны запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время есть некоторые исключения. В частности, за границу ездят чиновники, спортсмены, депутаты и другие люди по особым разрешениям.

Недавно правительство приостановило выезд за границу людей, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. Затем было принято постановление, которое усложняет процедуру и перераспределяет ответственность между различными государственными структурами за невозвращение этих людей.

Сейчас за рубежом находятся около 6,9 млн беженцев из Украины. В основном это женщины и дети. Большинство из них не планируют возвращаться в Украину даже после окончания войны.

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