Кабмин до конца недели может разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко
До конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала в комментарии "Суспільному".
По ее словам, решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство. Наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать.
"Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", - сказала Свириденко, не уточняя деталей текста документа.
Выезд мужчин до 22 лет за границу
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.
"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы - ред.), - сказал Зеленский.
Президент отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".
Подробнее о том, какие правила пересечения границы для мужчин сейчас и что предлагает изменить Зеленский, - читайте в материале РБК-Украина.