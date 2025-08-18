Кабмин до конца недели может разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

До конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала в комментарии "Суспільному".

По ее словам, решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство. Наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать. "Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", - сказала Свириденко, не уточняя деталей текста документа.