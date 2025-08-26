Чоловікам до 22 років дозволили виїзд за кордон: що змінюється

За словами Свириденко, уряд оновив порядок перетину державного кордону.

"Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку", - додала прем'єр.

Голова уряду уточнила, що таке рішення стосується і тих громадян, які опинилися за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - додала вона.

Своєю чергою очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що мета цього кроку - першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.

Що передувало змінам

12 серпня 2025 року під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для українців від 18 до 22 років.

За словами глави держави, це "допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною і реалізуватися в Україні - передусім у навчанні".

Пізніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла про роботу над даною ініціативою. Вона заявила, що рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребуватиме законодавчих змін.

Варто зазначити, що днями до Верховної Ради внесли законопроєкт №13685, який містить положення про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років. Документом пропонується зберегти обмеження для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.

Один з ініціаторів законопроєкту - народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповідав в коментарі РБК-Україна, що проєкт стосується саме озвученої раніше ініціативи Зеленського.

Він пояснював, що за законом про мобілізацію чоловіки до 25 років не підлягають призову. Тому по суті виникла колізія: ті, хто виїхав до 18 років, не повертаються до України, бо втратять можливість виїзду знову, а інші - не можуть виїхати навіть на навчання. Тож щоб зняти ці обмеження, було запропоновано дозволити вільний виїзд для чоловіків даної вікової категорії.

Додамо, що ще в липні 2025 року у Верховній Раді порушували питання про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Тоді голова парламенту Руслан Стефанчук зазначав, що громадяни у даній віковій категорії не підлягають мобілізації, проте водночас обмежені у реалізації низки своїх прав. Саме тому, за його словами, необхідно було напрацювати механізм, який дозволить забезпечити їм таку можливість.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням в Україну було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В рамках цього правового режиму більшості чоловіків віком від 18 до 60 років було заборонено виїжджати за кордон. Однак є виключення.

Категорії, яким дозволено виїзд:

особи молодші 18 років та старші 60 років - без обмежень;

люди з інвалідністю та їхні супроводжувачі - за наявності документів;

батьки чи опікуни дітей з інвалідністю - за умови підтвердження;

особи, які доглядають за хворими родичами або працюють у стаціонарних закладах догляду - за наявності актів та наказів;

військовозобов’язані з відстрочкою або визнані непридатними за станом здоров’я - з відповідним рішенням ТЦК;

працівники критично важливих сфер (транспорт, медіа, культура тощо) - за погодженням МКСК;

моряки, курсанти та студенти-практиканти - за контрактами або офіційними листами від судновласників.

Тобто для виїзду необхідно мати закордонний паспорт, військово-облікові документи, а також офіційні довідки чи листи від державних органів або роботодавців - залежно від підстав для виїзду.