Как работает система "Шлях" и когда откажут в выезде за границу: объяснение юриста

Водители, осуществляющие международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут выезжать за границу по системе "Шлях". Через этот сервис сотрудники Госпогранслужбы осуществляют проверку мужчин 18-60 лет.

Как работает система "Шлях" после вступления в силу закона об усилении мобилизации, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат по хозяйственному, налоговому, гражданскому и военному праву адвокатского объединения "Актум" Виталий Питецкий.

Кому откажут в выезде из Украины

С 17 июля 2024 года во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы (ВУД) у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, поясняет юрист.

Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием для отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о подаче такого лица в розыск Национальной полицией.

"В таких случаях представители ГПСУ будут вызывать полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки", - отмечает Виталий Питецкий.

Он обращает внимание, что неурегулированным остается вопрос проверки ВУД – бумажной и электронной формы документа.

"Сейчас нередки ситуации, когда бумажный ВУД не отвечает современным требованиям, а электронный документ не полностью заполнен - не содержит данных ВЛК, звания, ВУС и т.д. В таких случаях, каждая отдельная ситуация проверки данных ВУД будет рассматриваться представителем ГПСУ индивидуально", - объясняет специалист.

Кроме того, человеку, который пересекает государственную границу, следует самостоятельно проверить актуальность своих данных, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае обнаружения разногласий ошибку нужно исправить, чтобы не получить отказ на границе.

"Кроме того, за нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы, Укртрансбезопасность имеет право отключить перевозчиков (нарушителей) от системы "Шлях" сроком на три месяца", - обращает внимание адвокат.

Перевозчикам прекращают доступ к Единому комплексу информационных систем Государственной службы по безопасности на транспорте, что влечет лишение возможности и законных оснований водителям пересекать границу Украины.

Фото: Проверка на границе (gettyimages.com)

Что необходимо для оформления разрешения на выезд мужчинам водителям по системе "Шлях"

Пропуск через государственную границу водителей транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом, осуществляется сотрудниками ГПСУ при условии выполнения правил пересечения границы и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, отмечает юрист.

Информация о водителях вносится в соответствующую информационную систему, администратором которой является Укртрансбезопасность, на основании заявки перевозчика.

"Таким образом, водители по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу должны предоставить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, а именно паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также при необходимости, четко указать цель пересечения границы", - подчеркивает Виталий Питецкий.

В случае неподтверждения цели поездки пограничники вправе отказать лицам в пересечении государственной границы.

"Граждане, внесенные в систему "Шлях", могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. В случае превышения сроков пребывания лиц за границей или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов отмеченных нарушений", - добавляет адвокат.