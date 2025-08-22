Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали

Законопроект о выезде украинских мужчин до 22 лет за границу зарегистрировали в Верховной Раде. Хотя раньше планировалось, что Кабинет министров урегулирует вопрос своим постановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта №13685 и эксклюзивный комментарий нардепа, члена комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского.

Отметим, законопроект появился во второй половине дня, однако текст до сих пор не опубликован. Вениславский подтвердил, что он касается именно озвученной ранее президентом Владимиром Зеленским инициативы разрешить украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет свободно выезжать за границу. Поскольку они не подлежат мобилизации (если не стоят на учете военнообязанных).

"Потому, что у нас есть некоторая проблема, связанная с тем, что молодые люди свободно выезжать из-за правового режима военного положения не могут", - пояснил он.

Кому разрешат выезд

Закон о мобилизации предусматривает, что украинцы в возрасте до 25 лет не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины.

По словам Вениславского, выходит ситуация, когда те, кто выехал из Украины в 2022 году до того, как им исполнилось 18 лет, не возвращаются, поскольку не смогут выехать обратно.

"Соответственно, другие молодые люди, которые хотят учиться, например, за рубежом, этого реализовать не могут. Вынуждены искать сомнительные с точки зрения закона лазейки, чтобы покинуть Украину. Для того, чтобы устранить эти все препятствия и была такая инициатива", - пояснил Вениславский.

Законопроект №13685 предлагает внести изменения в ряд действующих законов, в том числе в тот, который касается порядка въезда/выезда.

В нынешнем варианте - право выехать из Украины не смогут ограничивать тем, кто в этом или следующем году не могут быть мобилизованы. То есть им не исполнится 25 лет. Дополнительных условий, например, выезд только на учебу, там нет.

"То есть все молодые люди в возрасте от 18 до 22 или 23 лет - это будет зависеть от того, как мы это будем ко второму чтению видеть, и позиции военных - смогут свободно въезжать и выезжать", - сказал нардеп.

Возрастной нюанс

На уточняющий вопрос, разрешат ли выезд молодежи до 22 лет включительно, включительно, Вениславский ответил, что ограничения останутся для тех, кому уже в этом году исполнится 23 года.

"Те люди, которым в этом году исполняется 23 и в следующем 24, им можно ограничить свободу передвижения, а всем остальным - нельзя. До 23 лет - пока человеку не исполняется 23 года - он может свободно передвигаться", - объяснил инициативу нардеп.

Что касается возраста, то насчет 22 или 23 года, - эта тема все еще дискуссионная. Все зависит от того, какую позицию займут в Министерстве обороны, военном руководстве и политическом руководстве, добавил Вениславский.