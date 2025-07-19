В Раде обсуждают возможность выезда за границу мужчин до 24 лет, - Стефанчук
Мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет могут разрешить выезд за пределы Украины. Такую инициативу обсуждают в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, которого цитирует "Мы-Украина".
"Украинский парламент - это 398 по состоянию на сейчас людей, наделенных правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема проговаривается, в том числе на уровне специального комитета", - заявил спикер ВР.
По его словам, идеи насчет выезда мужчин до 24 лет есть в парламенте, но каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке - пока неизвестно.
"От 18 до 25 лет - это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможность реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах. Какой механизм будет найден - я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", - добавил Стефанчук.
Выезд мужчин за границу
Во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, некоторым категориям военнообязанных разрешается выезжать за границу. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Однако в мае нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что в Украине могут пересмотреть подход к выезду мужчин в возрасте до 24 лет.
По его словам, обсуждается идея, чтобы не ограничивать в передвижении таких граждан. Нардеп отмечал, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы.
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