Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13685.
Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.
Почему предлагают изменения
С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.
Однако, как отмечается в пояснительной записке, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имеют права.
"Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за рубежом, затрудняет поддержание связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", - говорится в документе.
Кто имеет право на выезд сейчас
Сейчас исключения касаются только двух категорий:
- контрактников в возрасте до 25 лет;
- студентов украинских вузов 18-22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности.
Зато другие молодые мужчины не могут свободно пересекать границу, даже если они не подлежат мобилизации.
Что предусматривает законопроект
В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.
Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".
Какие последствия ожидают
Принятие закона позволит урегулировать вопрос пересечения границы для мужчин до 25 лет, снять бюрократические проблемы с документами и военным учетом, а также будет способствовать возвращению молодежи, которая выехала за границу.
По оценкам авторов законопроекта, это также укрепит доверие молодых граждан к государству и сохранит связь с Родиной.
Инициатива Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.
Новый премьер-министр Юлия Свириденко уже несколько раз заявила, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона в Раде.
В то же время правительство предлагает установить тюремные сроки для тех, кто попытается незаконно пересечь границу и тех, кто не вернулся в Украину.