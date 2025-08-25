ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта

Украина, Понедельник 25 августа 2025 11:20
UA EN RU
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта Фото: мужчинам 18-24 лет разрешат ездить за границу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13685.

Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Почему предлагают изменения

С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имеют права.

"Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за рубежом, затрудняет поддержание связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", - говорится в документе.

Кто имеет право на выезд сейчас

Сейчас исключения касаются только двух категорий:

  • контрактников в возрасте до 25 лет;
  • студентов украинских вузов 18-22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности.

Зато другие молодые мужчины не могут свободно пересекать границу, даже если они не подлежат мобилизации.

Что предусматривает законопроект

В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Какие последствия ожидают

Принятие закона позволит урегулировать вопрос пересечения границы для мужчин до 25 лет, снять бюрократические проблемы с документами и военным учетом, а также будет способствовать возвращению молодежи, которая выехала за границу.

По оценкам авторов законопроекта, это также укрепит доверие молодых граждан к государству и сохранит связь с Родиной.

Инициатива Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко уже несколько раз заявила, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона в Раде.

В то же время правительство предлагает установить тюремные сроки для тех, кто попытается незаконно пересечь границу и тех, кто не вернулся в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы