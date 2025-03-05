Для деятелей искусства и журналистов изменили правила на выезд за границу: что известно
В Украине урегулировали вопрос выезда из страны военнообязанных деятелей искусства и работников СМИ. Новые правила начнут действовать уже завтра, 6 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
Вчера, 4 марта, Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".
Этот проект постановления был разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций для создания правовых оснований для временного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере.
Данным постановлением определены:
- Категории специалистов, которые могут получить разрешение на выезд.
- Процедуру получения письма-содействия для выезда.
- Перечень необходимых документов.
- Сроки пребывания за границей.
- Ограничения на сотрудничество с представителями государства-агрессора.
- Расширенный перечень органов власти, которые уполномочены проверять документы, представленные институтами.
Документ также содержит четкие требования для получения письма-содействия от Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК), а именно:
- для юридических лиц - необходимо иметь статус критически важного предприятия для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
- для физических лиц - обязательная регистрация в качестве физического лица-предпринимателя и осуществления профильной деятельности в течение последних трех лет.
Максимальный срок пребывания художников и медийщиков за рубежом составляет 60 календарных дней со дня пересечения границы. Однако, в министерстве отметили, что этот срок можно продлить на 30 дней, если будет получено отдельное письмо-согласование.
Напомним, что ранее сегодня заместитель главы МКСК по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос также рассказал о новых правилах относительно выезда творцов и журналистов за границу.
Заметим, что уже несколько дней по сети распространялось волнение украинцев относительно выезда победителей Нацотбора 2025 - группы Ziferblat, которые должны ехать представлять нашу страну на конкурс "Евровидение". Ведь в составе группы сразу три парня призывного возраста.
В отдельном материале РБК-Украина рассказало, выпустят ли Ziferblat на "Евровидение-2025".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.