Часть Киева без водоснабжения после обстрелов: в каких районах нет воды

Сегодня, 9 января, после очередных вражеских обстрелов часть Киева остается без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.
Согласно информации "Киевводоканала", в связи с вражескими обстрелами были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.
Исходя из этого, на данный момент водоснабжение отсутствует:
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над:
В ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения:
Основным направлением удара стала Киевская область. Сам Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В столице уже известно о десятках пострадавших и 4 погибших. Кроме того, повреждены дома, возникло несколько пожаров.
Среди погибших - медработник, который прибыл оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.
Во время атаки в Киеве фиксировали перепады со светом. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в столице - перебои со светом и водой.
По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствовало в Деснянском и Печерском районах, а также в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов города.
Также во Львовской области прогремела серия взрывов - после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.
После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.
Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.
Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что удар "Орешником" по Львовской области имеет демонстративный и медийный характер.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение.
Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.
Читайте также, где во Львове найти питьевую воду в случае чрезвычайной ситуации (список адресов).