Часть Киева без водоснабжения после обстрелов: в каких районах нет воды

Где именно в Киеве нет водоснабжения

Согласно информации "Киевводоканала", в связи с вражескими обстрелами были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

Исходя из этого, на данный момент водоснабжение отсутствует:

в Печерском районе;

в Левобережной части города.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над:

стабилизацией ситуации;

восстановлением электропитания;

восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения.

Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Основное о сегодняшней вражеской атаке

В ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения:

36 ракет;

242 дронов различных типов.

Основным направлением удара стала Киевская область. Сам Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В столице уже известно о десятках пострадавших и 4 погибших. Кроме того, повреждены дома, возникло несколько пожаров.

Среди погибших - медработник, который прибыл оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.

Во время атаки в Киеве фиксировали перепады со светом. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в столице - перебои со светом и водой.

По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствовало в Деснянском и Печерском районах, а также в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов города.

Также во Львовской области прогремела серия взрывов - после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.

После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что удар "Орешником" по Львовской области имеет демонстративный и медийный характер.