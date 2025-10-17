Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)
Во Львове на фоне регулярных вражеских атак и приближения зимы проверяют, как будет работать критическая инфраструктура при различных сценариях чрезвычайных ситуаций. Город "протестировали", в частности, на случай полного отсутствия централизованного водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Как Львов готовится к полному отсутствию воды
Украинцам объяснили, что цель "учений" - убедиться, что даже в самых тяжелых условиях:
- львовяне - будут иметь доступ к воде;
- все службы - будут знать четкий алгоритм действий.
Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации "основной сценарий предусматривает запуск генераторов для обеспечения подачи воды на первые этажи домов".
"В то же время мы готовим и резервный, самый критический, вариант - подвоз воды жителям в случае полного отсутствия централизованного снабжения", - сообщил он.
Уточняется, что для этого во Львове будет размещено, в частности, более 60 стационарных цистерн (их наполнение будут осуществлять в целом более 20 водовозов).
"В зависимости от потребности может привлекаться разное количество. Сегодня мы проверили часть техники и координацию действий служб. Также публикуем перечень с локациями всех пунктов. Просим львовян ознакомиться с ними заранее, чтобы в случае необходимости знать, где можно получить воду", - подчеркнул Москаленко.
В случае ЧС в городе будут работать водовозы (фото: city-adm.lviv.ua)
Сколько "точек" с водой будет в городе на случай ЧС
При худшем сценарии - в случае полного отсутствия воды в общине, для ее развозки планируют задействовать коммунальные и частные машины. Также во всех районах определено более 60 локаций, где можно будет набрать воду.
Директор ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович рассказал, что все объекты водоснабжения (водозаборы и насосные станции) - оборудованы генераторами. Это позволяет обеспечить надлежащее давление в сети и подавать воду на первые этажи домов.
Он уточнил, что в случае полного блэкаута предприятие сможет поддерживать давление в сети на резервном питании до 30 дней.
Если же по тем или иным причинам сделать этого не удастся - задействуют водовозы и развернут стационарные пункты, где жители смогут набирать воду.
"На такой случай каждый водовоз знает свой маршрут - место загрузки и пункт раздачи воды на определенных локациях. Весь процесс координирует наш диспетчер, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на ту или иную потребность", - объяснил Ванькович.
На случай ЧС каждый работник должен знать свои обязанности (фото: city-adm.lviv.ua)
Известно, что предприятие закупило более 60 емкостей различного объема (которые в случае необходимости можно оперативно разместить на утвержденных локациях).
Кроме емкостей и автоцистерн для раздачи воды, в городе готовы также установить 18 передвижных водоразборных установок (они подключены к городской водопроводной сети и позволяют одновременно набирать питьевую воду из нескольких кранов в местах, где временно ограничено централизованное водоснабжение).
Уточняется, что их используют только тогда, когда вода в сети есть, но из-за отсутствия электроснабжения на насосных станциях она не может поступать в многоэтажные дома.
Вместе с тем украинцам напомнили, что на территории города расположены:
- 12 водонапорных колонок;
- 30 природных источников;
- 20 скважин в черте города (которые в критический момент могут также быть источником питьевой воды).
Кроме того, людей призвали уже сейчас быть готовыми к различным ситуациям и иметь дома необходимый запас воды.
Где во Львове будут расположены водовозы
Согласно информации Львовского городского совета, водовозы будут доступны для граждан в разных районах.
Галицкий район;
- ул. Мушака, 30 а;
- ул. Тарнавского, 104;
- перекресток ул. Кривоноса - Довбуша.
Франковский район:
- ул. Владимира Великого, 26 ("Рошен");
- ул. Научная, 35 а;
- ул. Научная, 30;
- ул. Трускавецкая, 2 (ЖК "Парус").
Железнодорожный район:
- с. Рясне-Руське, пл. Независимости, 1;
- поселок Рудно, ул. Ю. Липы, 1;
- ул. Каховская, 8;
- ул. Братьев Михновских, 33;
- ул. Петлюры (ЖК "Добра оселя").
Шевченковский район:
- ул. Миколайчука, 26-28;
- перекресток ул. Родниковая - Базарная;
- перекресток ул. Гринченко - Мазепы;
- ул. Панча, 26.
Лычаковский район:
- ул. Пасечная, 49-51;
- ул. Пасечная, 62-64;
- пл. Таможенная, 1;
- ул. Ковельская, 37 (территория церкви).
Сиховский район:
- ул. Тракт Глинянский, 161;
- пл. Иоанна Павла II, 1 (напротив церкви);
- просп. Красной Калины, 36-40.
Водовозы во Львове прошли "обучение" на случай ЧС (фото: city-adm.lviv.ua)
Расположение водоразборных установок во Львове
Водоразборных установок во Львове и в окрестностях на случай чрезвычайных ситуаций - также немало.
Галицкий район:
- ул. Тарнавского, 106 а;
- ул. Крымская, 26;
- ул. Дзындры, 7;
- ул. Льва, 4;
- ул. Замковая, 4;
- ул. Кирилла и Мефодия, 17;
- ул. Самчука, 13 (Стрыйский парк);
- ул. Стрыйская, 15 (Стрыйский парк);
- ул. Стуса, 47.
Франковский район:
- ул. Чупринки, 85;
- пл. Кропивницкого, 1;
- ул. Героев УПА - Смаль-Стоцкого (парковка);
- ул. Княгини Ольги, 98-100;
- ул. Рубчака, 8;
- ул. Владимира Великого, 10 (ЖК "Америка");
- ул. Симоненко, 7 а;
- ул. Кульпарковская, 125 а;
- ул. Научная, 16 а;
- ул. Научная, 58;
- ул. Величковского, 50.
Железнодорожный район:
- ул. Роксоляны, 57;
- ул. Воздушная, 92;
- ул. Широкая, 68;
- ул. Выгоды, 27 а;
- ул. Кульчицкой, 9;
- ул. Патона, 27 а;
- ул. Выговского, 77;
- поселок Рудно, ул. Грушевского, 56;
- поселок Рудно, ул. Родниковая, 3;
Шевченковский район:
- ул. Шевченко, 388;
- ул. Шевченко, 350;
- ул. Щурата, 10;
- ул. Миколайчука, 14 а;
- ул. Гринченко, 3;
- ул. Кревецкого, 3;
- ул. Сорочинская, 6;
- ул. Масарика, 2 а;
- ул. Торфяная, 4;
- ул. Ю. Липы, 39;
- ул. Под Голоском, 19;
- ул. Золотая, 21;
- м. Дубляны, Шевченко, 20/26 (конечная остановка).
Лычаковский район:
- перекресток ул. Заньковецкой - Лысенко;
- ул. Лычаковская, 175-177;
- ул. Межгорная, 50;
- ул. Ю. Руфа, 4;
- перекресток ул. Лисинецкая - Пасечная;
- ул. Китайская, 12 а;
- ул. Шафарика, 16 а;
- ул. Зеленая, 111;
- г. Винники, ул. Галицкая, 88 а;
- г. Винники, ул. Винная Гора, 8;
- г. Винники, ул. Кольцевая, 2 а;
- г. Винники, ул. Галицкая, 31;
- г. Винники, ул. Лесная-Влоха, 10.
Сиховский район:
- просп. Красной Калины, 81;
- ул. Сиховская, 16 а;
- просп. Красной Калины, 109;
- просп. Красной Калины, 66;
- ул. Зубривская, 1;
- ул. Венгерская, 2;
- ул. Скорины, 34;
- ул. Стрыйская, 101;
- ул. Днестровская, 27;
- ул. Энергетическая, 16;
- ул. Дунайская, 32.
Питьевая вода для жителей и гостей Львова будет в разных локациях (фото: city-adm.lviv.ua)
Месторасположение устройств для раздачи воды
Гражданам рассказали также, где могут быть расположены устройства для раздачи воды (в разных районах города).
Галицкий район:
- пл. Рынок, 1;
- просп. Свободы, 24-26 (Оперный театр);
- просп. Свободы (возле фигуры Богородицы).
Франковский район:
- ул. Пулюя, 28 - Трускавецкая (2 шт);
- ул. Горбачевского, 24 ("Медик").
Железнодорожный район:
- ул. Широкая, 83;
- ул. Выговского, 67-69;
- ул. Ряшевская, 13-15.
Шевченковский район:
- ул. Щурата, 5-7;
- ул. Линкольна, 53.
Лычаковский район:
- ул. Пасечная, 87 (территория церкви);
- ул. Лычаковская, 175 а (территория церкви);
- перекресток ул. Заньковецкой - Лысенко;
- пл. Таможенная.
Сиховский район:
- ул. Хоткевича, 38;
- ул. Хуторивка, 42;
- ул. Вернадского, 28;
- ул. Трилевского, 14.
Львов готовят к полному отсутствию воды (фото: city-adm.lviv.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.
Тем временем в НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму.
Кроме того, в ЕС сообщили, что будут продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи.
Читайте также, как Львов готовится к сложной зиме во время войны, тестируя "функционирование всех систем города", и по каким адресам будет открыт 21 Пункт несокрушимости первой очереди.