Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)

Пятница 17 октября 2025 15:52
UA EN RU
Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов) Водовозы Львова подготовили к различным сценариям во время войны (фото: city-adm.lviv.ua)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове на фоне регулярных вражеских атак и приближения зимы проверяют, как будет работать критическая инфраструктура при различных сценариях чрезвычайных ситуаций. Город "протестировали", в частности, на случай полного отсутствия централизованного водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как Львов готовится к полному отсутствию воды

Украинцам объяснили, что цель "учений" - убедиться, что даже в самых тяжелых условиях:

  • львовяне - будут иметь доступ к воде;
  • все службы - будут знать четкий алгоритм действий.

Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что в случае чрезвычайной ситуации "основной сценарий предусматривает запуск генераторов для обеспечения подачи воды на первые этажи домов".

"В то же время мы готовим и резервный, самый критический, вариант - подвоз воды жителям в случае полного отсутствия централизованного снабжения", - сообщил он.

Уточняется, что для этого во Львове будет размещено, в частности, более 60 стационарных цистерн (их наполнение будут осуществлять в целом более 20 водовозов).

"В зависимости от потребности может привлекаться разное количество. Сегодня мы проверили часть техники и координацию действий служб. Также публикуем перечень с локациями всех пунктов. Просим львовян ознакомиться с ними заранее, чтобы в случае необходимости знать, где можно получить воду", - подчеркнул Москаленко.

Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)В случае ЧС в городе будут работать водовозы (фото: city-adm.lviv.ua)

Сколько "точек" с водой будет в городе на случай ЧС

При худшем сценарии - в случае полного отсутствия воды в общине, для ее развозки планируют задействовать коммунальные и частные машины. Также во всех районах определено более 60 локаций, где можно будет набрать воду.

Директор ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович рассказал, что все объекты водоснабжения (водозаборы и насосные станции) - оборудованы генераторами. Это позволяет обеспечить надлежащее давление в сети и подавать воду на первые этажи домов.

Он уточнил, что в случае полного блэкаута предприятие сможет поддерживать давление в сети на резервном питании до 30 дней.

Если же по тем или иным причинам сделать этого не удастся - задействуют водовозы и развернут стационарные пункты, где жители смогут набирать воду.

"На такой случай каждый водовоз знает свой маршрут - место загрузки и пункт раздачи воды на определенных локациях. Весь процесс координирует наш диспетчер, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на ту или иную потребность", - объяснил Ванькович.

Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)На случай ЧС каждый работник должен знать свои обязанности (фото: city-adm.lviv.ua)

Известно, что предприятие закупило более 60 емкостей различного объема (которые в случае необходимости можно оперативно разместить на утвержденных локациях).

Кроме емкостей и автоцистерн для раздачи воды, в городе готовы также установить 18 передвижных водоразборных установок (они подключены к городской водопроводной сети и позволяют одновременно набирать питьевую воду из нескольких кранов в местах, где временно ограничено централизованное водоснабжение).

Уточняется, что их используют только тогда, когда вода в сети есть, но из-за отсутствия электроснабжения на насосных станциях она не может поступать в многоэтажные дома.

Вместе с тем украинцам напомнили, что на территории города расположены:

  • 12 водонапорных колонок;
  • 30 природных источников;
  • 20 скважин в черте города (которые в критический момент могут также быть источником питьевой воды).

Кроме того, людей призвали уже сейчас быть готовыми к различным ситуациям и иметь дома необходимый запас воды.

Где во Львове будут расположены водовозы

Согласно информации Львовского городского совета, водовозы будут доступны для граждан в разных районах.

Галицкий район;

  • ул. Мушака, 30 а;
  • ул. Тарнавского, 104;
  • перекресток ул. Кривоноса - Довбуша.

Франковский район:

  • ул. Владимира Великого, 26 ("Рошен");
  • ул. Научная, 35 а;
  • ул. Научная, 30;
  • ул. Трускавецкая, 2 (ЖК "Парус").

Железнодорожный район:

  • с. Рясне-Руське, пл. Независимости, 1;
  • поселок Рудно, ул. Ю. Липы, 1;
  • ул. Каховская, 8;
  • ул. Братьев Михновских, 33;
  • ул. Петлюры (ЖК "Добра оселя").

Шевченковский район:

  • ул. Миколайчука, 26-28;
  • перекресток ул. Родниковая - Базарная;
  • перекресток ул. Гринченко - Мазепы;
  • ул. Панча, 26.

Лычаковский район:

  • ул. Пасечная, 49-51;
  • ул. Пасечная, 62-64;
  • пл. Таможенная, 1;
  • ул. Ковельская, 37 (территория церкви).

Сиховский район:

  • ул. Тракт Глинянский, 161;
  • пл. Иоанна Павла II, 1 (напротив церкви);
  • просп. Красной Калины, 36-40.

Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)Водовозы во Львове прошли "обучение" на случай ЧС (фото: city-adm.lviv.ua)

Расположение водоразборных установок во Львове

Водоразборных установок во Львове и в окрестностях на случай чрезвычайных ситуаций - также немало.

Галицкий район:

  • ул. Тарнавского, 106 а;
  • ул. Крымская, 26;
  • ул. Дзындры, 7;
  • ул. Льва, 4;
  • ул. Замковая, 4;
  • ул. Кирилла и Мефодия, 17;
  • ул. Самчука, 13 (Стрыйский парк);
  • ул. Стрыйская, 15 (Стрыйский парк);
  • ул. Стуса, 47.

Франковский район:

  • ул. Чупринки, 85;
  • пл. Кропивницкого, 1;
  • ул. Героев УПА - Смаль-Стоцкого (парковка);
  • ул. Княгини Ольги, 98-100;
  • ул. Рубчака, 8;
  • ул. Владимира Великого, 10 (ЖК "Америка");
  • ул. Симоненко, 7 а;
  • ул. Кульпарковская, 125 а;
  • ул. Научная, 16 а;
  • ул. Научная, 58;
  • ул. Величковского, 50.

Железнодорожный район:

  • ул. Роксоляны, 57;
  • ул. Воздушная, 92;
  • ул. Широкая, 68;
  • ул. Выгоды, 27 а;
  • ул. Кульчицкой, 9;
  • ул. Патона, 27 а;
  • ул. Выговского, 77;
  • поселок Рудно, ул. Грушевского, 56;
  • поселок Рудно, ул. Родниковая, 3;

Шевченковский район:

  • ул. Шевченко, 388;
  • ул. Шевченко, 350;
  • ул. Щурата, 10;
  • ул. Миколайчука, 14 а;
  • ул. Гринченко, 3;
  • ул. Кревецкого, 3;
  • ул. Сорочинская, 6;
  • ул. Масарика, 2 а;
  • ул. Торфяная, 4;
  • ул. Ю. Липы, 39;
  • ул. Под Голоском, 19;
  • ул. Золотая, 21;
  • м. Дубляны, Шевченко, 20/26 (конечная остановка).

Лычаковский район:

  • перекресток ул. Заньковецкой - Лысенко;
  • ул. Лычаковская, 175-177;
  • ул. Межгорная, 50;
  • ул. Ю. Руфа, 4;
  • перекресток ул. Лисинецкая - Пасечная;
  • ул. Китайская, 12 а;
  • ул. Шафарика, 16 а;
  • ул. Зеленая, 111;
  • г. Винники, ул. Галицкая, 88 а;
  • г. Винники, ул. Винная Гора, 8;
  • г. Винники, ул. Кольцевая, 2 а;
  • г. Винники, ул. Галицкая, 31;
  • г. Винники, ул. Лесная-Влоха, 10.

Сиховский район:

  • просп. Красной Калины, 81;
  • ул. Сиховская, 16 а;
  • просп. Красной Калины, 109;
  • просп. Красной Калины, 66;
  • ул. Зубривская, 1;
  • ул. Венгерская, 2;
  • ул. Скорины, 34;
  • ул. Стрыйская, 101;
  • ул. Днестровская, 27;
  • ул. Энергетическая, 16;
  • ул. Дунайская, 32.

Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)Питьевая вода для жителей и гостей Львова будет в разных локациях (фото: city-adm.lviv.ua)

Месторасположение устройств для раздачи воды

Гражданам рассказали также, где могут быть расположены устройства для раздачи воды (в разных районах города).

Галицкий район:

  • пл. Рынок, 1;
  • просп. Свободы, 24-26 (Оперный театр);
  • просп. Свободы (возле фигуры Богородицы).

Франковский район:

  • ул. Пулюя, 28 - Трускавецкая (2 шт);
  • ул. Горбачевского, 24 ("Медик").

Железнодорожный район:

  • ул. Широкая, 83;
  • ул. Выговского, 67-69;
  • ул. Ряшевская, 13-15.

Шевченковский район:

  • ул. Щурата, 5-7;
  • ул. Линкольна, 53.

Лычаковский район:

  • ул. Пасечная, 87 (территория церкви);
  • ул. Лычаковская, 175 а (территория церкви);
  • перекресток ул. Заньковецкой - Лысенко;
  • пл. Таможенная.

Сиховский район:

  • ул. Хоткевича, 38;
  • ул. Хуторивка, 42;
  • ул. Вернадского, 28;
  • ул. Трилевского, 14.

Десятки водовозов и точек: где во Львове найти питьевую воду в случае ЧС (список адресов)Львов готовят к полному отсутствию воды (фото: city-adm.lviv.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.

Тем временем в НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму.

Кроме того, в ЕС сообщили, что будут продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи.

Читайте также, как Львов готовится к сложной зиме во время войны, тестируя "функционирование всех систем города", и по каким адресам будет открыт 21 Пункт несокрушимости первой очереди.

