Частина Києва без водопостачання після обстрілів: в яких районах немає води

Де саме в Києві немає водопостачання

Згідно з інформацією "Київводоканалу", у зв'язку з ворожими обстрілами було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці.

Виходячи з цього, наразі водопостачання відсутнє:

у Печерському районі;

у Лівобережній частині міста.

Наголошується, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над:

стабілізацією ситуації;

відновленням електроживлення;

відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання.

Публікація "Київводоканалу" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Основне про сьогоднішню ворожу атаку

У ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу:

36 ракет;

242 дрони різних типів.

Основним напрямком удару стала Київська область. Сам Київ ракети та дрони атакували з різних сторін.

У столиці вже відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих. Окрім того, пошкоджені будинки, виникло кілька пожеж.

Серед загиблих - медпрацівник, який прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.

Під час атаки у Києві фіксували перепади зі світлом. Пізніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у столиці - перебої зі світлом та водою.

За даними КМДА, станом на ранок опалення було відсутнє у Деснянському й Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.

Також у Львівській області пролунала серія вибухів - після повідомлення, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустин Яр" в Архангельській області.

Після цього місцева влада заявила про приліт по об'єкту критичної інфраструктури та часткове відключення газопостачання.

Згодом в Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що балістична ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що удар "Орєшніком" по Львівській області має демонстративний і медійний характер.