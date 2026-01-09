ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве ввели экстренные отключения света

Пятница 09 января 2026 08:01
UA EN RU
В Киеве ввели экстренные отключения света Фото: эрнегетики уже работают над восстановлением (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу утром, 9 января, на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Сначала на сайте компании именно киевских электросетей появилась информация, что в столице ввели аварийные отключения света. О позже ДТЭК в соцсетях уточнило, что эти отключения касаются только левого берега города.

"Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь они пытаются оживить критическую инфраструктуру города.

В Киеве ввели экстренные отключения света

Масштабный обстрел Киева

Напомним, в ночь на 9 октября российские оккупанты запустили по Киеву дроны, баллистику и крылатые ракеты. На фоне нескольких волн атак в столице в течение нескольких часов гремели очень громкие взрывы.

В результате обстрелов в городе повреждены жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и многое другое. Кроме того, возникли перебои со светом, теплом и водой.

Утром местные власти сообщили, что добраться с одного берега на другой в столице невозможно. В частности, речь идет о "красной" ветке метро. Причина - отсутствие электропитания.

Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Графики отключения света Война в Украине Отключения света
Новости
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка