В Киеве ввели экстренные отключения света
В пятницу утром, 9 января, на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.
Сначала на сайте компании именно киевских электросетей появилась информация, что в столице ввели аварийные отключения света. О позже ДТЭК в соцсетях уточнило, что эти отключения касаются только левого берега города.
"Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь они пытаются оживить критическую инфраструктуру города.
Масштабный обстрел Киева
Напомним, в ночь на 9 октября российские оккупанты запустили по Киеву дроны, баллистику и крылатые ракеты. На фоне нескольких волн атак в столице в течение нескольких часов гремели очень громкие взрывы.
В результате обстрелов в городе повреждены жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и многое другое. Кроме того, возникли перебои со светом, теплом и водой.
Утром местные власти сообщили, что добраться с одного берега на другой в столице невозможно. В частности, речь идет о "красной" ветке метро. Причина - отсутствие электропитания.
