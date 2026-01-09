ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ракеты и дроны атаковали Киев с разных сторон: Игнат объяснил сложность работы ПВО

Пятница 09 января 2026 10:25
UA EN RU
Ракеты и дроны атаковали Киев с разных сторон: Игнат объяснил сложность работы ПВО Фото: начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 9 января атаковали Киев дронами и ракетами с разных сторон. Такое количество вражеских целей одновременно сбивать сложно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон. Комбинированная массированная атака на один регион создает проблемы. Такое количество ракет одновременно сбивать крайне сложно.

"Принимать решение - как органам военного управления, так и самим военнослужащим, которые несут службу или на зенитных ракетных системах, или дронах-перехватчиках, мобильных огневых группах. Все работают, работает как система противовоздушной обороны как эшелонированная система. Но одновременно сбивать в одной локации такое большое количество ракет крайне и крайне проблематично с высоким результатом", - пояснил Игнат.

Он отметил, что сегодня из 13 баллистических ракет силы ПВО сбили 8. Это тоже высокий показатель с перехватом. Однако "Калибров" удалось сбить меньше - 10 из 22.

"Проблема основная на сегодня - это дефицит ракет, зенитных ракет, именно к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня использовались. Понятно, что атаки, которые враг наращивает", - подчеркнул спикер.

По его словам, для отражения атаки в каком-то регионе, например в Киеве или на Киевщине, нужны зенитные ракеты к наземным комплексам для сбивания баллистических и крылатых ракет.

"Потому что авиация не может работать там, где работает наземное ПВО. Именно поэтому проблематика ракет всегда для нас будет актуальной. И всегда они будут нужны для нас, что мы постоянно подчеркиваем партнерам, о чем говорит руководитель государства", - пояснил Игнат.

Атака на Киев 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Основным направлением удара стала Киевская область.

В частности, в Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших. Кроме того, повреждены дома, возникло несколько пожаров. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.

Во время атаки в Киеве фиксировались перепады со светом. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой.

По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствует в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Кроме того, во Львове в ночь на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Обстрел Киева Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар Атака дронов Ракетная атака
Новости
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка