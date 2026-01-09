"Орешник", "Калибры" и "Шахеды": чем РФ била по Украине и как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 9 января нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения - 36 ракет и 242 дронов различных типов. Основным направлением удара стала Киевская область.

Сообщается, что враг запустил по Украине такие воздушные цели:

242 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, а также Донецка;

13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

22 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ.

Стоит отметить, что в Воздушных силах не подтвердили удар "Орешником", но указали место запуска баллистической ракеты средней дальности, а именно полигон Капустин Яр, где базируются ракеты такого типа.

Нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели:

226 вражеских БпЛА;

8 баллистических "Искандер-М/С-400";

10 крылатых ракет "Калибр".

При этом зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.