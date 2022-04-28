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Об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України, - Уоллес

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Лондон, Четвер 28 квітня 2022 11:26
Об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України, - Уоллес Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що військові об'єкти на території Російської Федерації можуть бути законними цілями для української армії. Зокрема, згідно з міжнародним правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі BBC.

"Якби Україна дійсно вирішила атакувати структуру тилового забезпечення російської армії, це було б законно з точки зору міжнародного права", - зазначив він.

При цьому він сумнівається, що удари по російській інфраструктурі були нанесені з британської зброї.

"В даний час у них немає британської зброї, яка могла б це зробити, тому малоймовірно, що це наша зброя. У нас дійсно не так багато далекобійної зброї, яка б'є так, як це робить російська армія", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря парламенту Британії зі збройних сил Джеймс Хіппі заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по російській території.

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