Байден виступив з заявою щодо війни в Україні: перші подробиці

Президент США Джо Байден виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України , яка триває вже 64-й день. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.

Перші подробиці з промови Байдена, читайте нижче у матеріалі РБК-Україна .

Що сказав Байден у своїй промові:

Якщо ми будемо бездіяти, то ситуація в Україні буде лише погіршуватися.

Путін може покласти край цій війні будь-якої миті, адже саме Росія є агресором.

Поки російська агресія буде тривати, ми будемо продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Зброя, про яку ми заявляли два тижні тому, вже в Україні.

У Конгрес направлено заявку на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні.

У Конгрес направлено проект закону про конфіскацію активів російських олігархів та їх передачу Україні.

Заяви Росії про те, що проти неї воює НАТО, ніщо інше, як спроба виправдання свого провалу в Україні.

Не можна робити необґрунтовані заяви про ядерну зброю, бо це безвідповідально.

Як анонсували у Білому домі, у своїй промові Байден планував розповісти американцям про боротьбу України з Росією, а також анонсувати нові кроки Вашингтону на підтримку українського народу.

Зокрема, очікувалося, що Байден представить проект закону, який дозволить передати Україні арештовані активи російських олігархів. Пропозиції президента США дозволятимуть арештовувати майно, які російські бізнесмени використовують для обходу санкцій.

Крім того, була інформація, що Байден попросить в американського Конгресу ще 33 млрд доларів на допомогу Україні. Більша частина цих коштів має піти на озброєння, яке відправлять Україні.