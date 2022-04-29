Бундестаг схвалив постачання важких озброєнь для України, а війська РФ завдали ракетного удару по Києву: новини за 28 квітня
Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України, Конгрес США підтримав ленд-ліз для нашої країни, російські війська завдали ракетного удару по Києву. Докладніше про те, що сталося в четвер, 28 квітня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Ввечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився генсек ООН Антоніу Гутерріш. Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 10 осіб. Ще п'ятеро були врятовані. Сталася пожежа.
- За ніч з 27 на 28 квітня російські окупанти завдали по Маріуполю близько 50 авіаударів і скинули велику кількість фосфорних бомб.
- Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджені два будинки, троє людей постраждали, серед яких одна дитина.
- Російські війська завдали ракетного удару по території Фастівської громади Київської області.
- В четвер, 28 квітня, під окупованим Мелітополем (Запорізька область) підірвали залізничний міст. Російські військові оточили його та шукають підривників.
- Збройні сили України відновили контроль на населеним пунктом Кутузівка Харківської області.
Бундестаг схвалив постачання німецьких важких озброєнь для України
Парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС.
Повідомляється, що в ході історичного голосування німецькі депутати проголосували за постачання "важкого озброєння і складних систем". При цьому військова допомога Україні має прискорюватися скрізь, де це можливо.
Байден виступив з заявою щодо війни в Україні: подробиці
Президент США Джо Байден виступив з промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 64-й день. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.
Перші подробиці з промови Байдена, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Конгрес США підтримав ленд-ліз для України: що це означає
Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України. Він допоможе значно прискорити поставки західної зброї до України.
Законопроект підтримали 417 конгресменів, проти висловилися 10. Всі противники ленд-лізу - представники Республіканської партії. Надалі цей документ повинен підписати американський лідер Джо Байден.
Об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України, - Уоллес
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що військові об'єкти на території Російської Федерації можуть бути законними цілями для української армії. Зокрема, згідно з міжнародним правом.
Раніше заступник держсекретаря парламенту Британії зі збройних сил Джеймс Хіппі також заявив, що Україна має повне право завдавати ударів по російській території.
Україна повинна вигнати російські війська з Криму і Донбасу, - глава МЗС Британії
Україну необхідно озброїти до такої міри, щоб вона могла повністю звільнити свої території в Криму і на Донбасі. Глава МЗС Великобританії Ліз Трас впевнена, що Захід допоможе зі зброєю і санкціями проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
"Це загальна війна, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх", - сказала Трас.
В Україну йдуть дощі і заморозки: синоптик назвала регіони
Погода в Україні 29 квітня істотно зміниться. У ніч на п'ятницю, в західних і північних областях України ймовірні заморозки. Дощі, періодичні, пройдуть 29 квітня в західних, північних областях України. Детальніше про погоду - в матеріалі Styler.